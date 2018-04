El concurso de jóvenes grupos del Pulpop ya tiene sus diez semifinalistas de este año Son 10 grupos entre los que el público podrá elegir uno vía Facebook y un jurado elegirá a los otros dos, que actuarán en el Pulpop 2018 en julio R. I. Viernes, 27 abril 2018, 08:19

La organización del Pulpop Festival y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar han dado a conocer a los grupos semifinalistas del 'Concurso de Jóvenes Valores Pulpop Festival 2018'.

Un total de 54 formaciones de ámbito nacional han concursado en esta edición de los cuales 10 bandas han sido las que han pasado a la semifinal según el criterio de un jurado compuesto por profesionales del sector y prensa especializada. A partir de ahora será el público a través de sus votaciones en Facebook el que elegirá uno de los finalistas, siendo el mismo jurado el que determinará los otros dos grupos que actuarán en esta edición 2018 del festival.

Estas son las diez bandas semifinalistas: Aardvark Asteroid (Elche), EMMETT (Lora del Rio, Sevilla), Friki Martin (Almeria), Harakiri Beach (Motril), Increíbles Ful (Murcia), lebend (Santa Fe, Granada), No Crafts (Madrid), Pájara Rey (Murcia), Tourjets (Algete, Madrid), Ukulele Clan Band (Madrid).La votación popular estará abierta hasta finales de mayo. Además de los tres finalistas también actuarán en el Pulpop 2018 los ganadores de la pasada edición JJ Sprondel.

La Plaza de Toros de Roquetas de Mar acogerá los día 6 y 7 de julio, un total de nueve actuaciones en directo más la final del concurso de grupos emergentes prevista para el viernes 6 de Julio.

Así, Los Punsetes, Apartamentos Acapulco, Ángel Stanich, Cooper, The Pains Of Being Pure At Heart, Perro, Loudly y Jj Sprondel (Ganadores del concurso de bandas del Pulpop Festival 2017), serán los principales reclamos de una jornada cargada de música y emociones, que, por su carácter gratuito, reúne a personas de distintos lugares de España.

El Pulpop Festival es uno de los festivales indies más veteranos del Sur de Andalucia, caracterizado por el apoyo a bandas locales de la Provincia y por programar un cartel de lujo con las formaciones más determinantes del momento. Sumando igualmente nuevos valores con la celebración del concurso de bandas, siendo esta la tercera convocatoria, donde los finalistas tendrán la posibilidad de actuar junto con las bandas del momento.