La Fiscalía denuncia a José Cara por hacer un parque en terrenos privados con los informes en contra Imagen del polémico parque de La Mojonera. / IDEAL El Ministerio Público ve en lo ocurrido un posible delito de prevaricación por parte del exalcalde de La Mojonera y el resto de concejales del PP JULIO VALDIVIA LA MOJONERA Martes, 12 diciembre 2017, 00:21

La Fiscalía Provincial de Almería ha interpuesto una denuncia contra el exalcalde de La Mojonera, José Cara y el resto de concejales del PP de la anterior Corporación, por un presunto delito de prevaricación, ante lo ocurrido con el parque situado entre las calles Infanta Cristina e Infanta Elena de la localidad. El proyecto, como ya avanzó IDEAL hace unos meses, se levantó sobre terrenos privados y además, contaba con el informe negativo de la Secretaría Municipal del Ayuntamiento mojonero.

El actual equipo de Gobierno, de la agrupación de electores Todos por La Mojonera, descubrió lo ocurrido con el parque tras recibir una notificación de la Junta de Andalucía reclamando al Consistorio la devolución de alrededor de 45.000 euros de subvención, recibidos en su día para la construcción del parque, al haberse llevado a cabo en terrenos que no son de propiedad municipal.

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, puso en conocimiento de la Fiscalía lo ocurrido para que ésta determinase la existencia o no de delitos. Meses después, y de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso IDEAL, la Fiscalía ha sido la que directamente ha decidido interponer una denuncia en el Juzgado Mixto número 1 de El Ejido.

En la denuncia se detalla que en septiembre de 2012, Cara y su equipo llevaron a pleno la aprobación del proyecto de obra del citado parque «pese a la existencia de un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento desfavorable al proyecto por, entre otras razones, no constar previamente la aprobación del gasto, no constar la adecuación del proyecto a los tiempos impositivos de IVA y no constar que los terrenos donde se pretende construir sean de titularidad municipal».

Pese a todo, los nueve concejales del PP de la anterior Corporación apoyaron el proyecto, que salió adelante con la abstención de los cuatro concejales del PSOE. Todo ello, a pesar de que en la sesión se leyó el informe desfavorable de la Secretaría «llegando a explicar el portavoz del grupo de la oposición que esa era la razón por la que no se había emitido voto favorable al proyecto», asegura la Fiscalía en su informe de denuncia.

Informe de secretaría

Un mes después del pleno, la Secretaría General del Ayuntamiento volvió a emitir un informe señalando que «no procede la aprobación del pliego de cláusulas por no existir crédito presupuestario, no constar la titularidad de los terrenos y demás deficiencias». A pesar de ello, José Cara decidió seguir adelante con sus planes, dictando una propuesta de alcaldía en la que se aprobaba el expediente de contratación.

Contra la aprobación del expediente de contratación también hubo un informe de la Intervención, en el que «se mostraba disconforme con el expediente».

La Fiscalía también recoge que el pasado mes de enero de este año, el Ayuntamiento de La Mojonera solicitó las certificaciones registrales de titularidad y cargas de las fincas objeto de ejecución del parque, resultando que «no son de titularidad municipal».

Por todo ello, y «sin perjuicio de una depurada investigación posterior», la Fiscalía Provincial de Almería consideró que por parte de José Cara como alcalde de La Mojonera cuando se hizo la obra, «así como los restantes concejales que en el pleno del 28 de septiembre de 2012 emitieron su voto a favor» del proyecto de parque en la citada zona de La Mojonera, se habrían cometido una serie de hechos que, en caso de acreditarse «podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal».

Tal y como informó IDEAL hace unos meses, el Ayuntamiento de La Mojonera solicitó una subvención a la Consejería de Medio Ambiente en 2011, para la ejecución del proyecto del denominado parque de Príncipe Felipe. Aprobándose una aportación autonómica de 60.000 euros para el mismo, sobre una inversión total prevista de 72.000 euros.

De esa subvención aprobada se recibieron 45.000 euros, ya que el resto del dinero no se llegó a abonar por parte de la Junta al no haberse justificado debidamente desde el entonces equipo de Gobierno del PP encabezado por José Cara. Pero además, un lustro después, el Ayuntamiento de La Mojonera recibió una notificación de la Secretaría General de Medio Ambiente sobre la apertura de un expediente de reintegro de la subvención recibida al haberse detectado irregularidades en la misma por haberse habilitado el proyecto sobre terrenos privados.

El actual alcalde de La Mojonera, anunció entonces su intención de poner en conocimiento de la Fiscalía lo ocurrido, para evitar incurrir en responsabilidades por encubrimiento de un presunto delito. El Consistorio de La Mojonera no se personará por el momento en una causa, que ya ha contado con las primeras declaraciones de los implicados en el juzgado.