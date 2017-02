Roquetas disfruta del running

El running y el turismo deportivo están de moda. Cada vez son más las personas que hacen un hueco en su agenda para calzarse las zapatillas y correr. Un hábito saludable y que permite disfrutar del aire libre al tiempo que descubrir nuevos rincones.

En la mañana de ayer, unas 700 personas participaron en la sexta edición de la Carrera Popular de Roquetas de Mar. Algo más de 8 kilómetros de prueba que unen ciudad y naturaleza, con un recorrido que arrancó y finalizó en el Auditorio, pero que llevó a los corredores por el paraje de las Salinas de San Rafael, a pie de playa. Un trazado sencillo, diseñado en llano, con una distancia asumible para cualquier deportista que quiera iniciarse en este deporte y del que los participantes pudieron disfrutar en una mañana despejada, con buena temperatura y ausencia de viento.

Una prueba que se ha convertido en clásica en el calendario deportivo de la provincia y que cada año cuenta con una elevada participación, entre la que destaca con un nutrido grupo de participantes llegados desde otras provincias como Granada, Córdoba, Alicante, Barcelona, Ciudad Real o A Coruña, entre otros.

Carreras infantiles

Pasadas las 10 de la mañana y como aperitivo de la carrera popular absoluta, los jóvenes comenzaron a dar espectáculo. 300 menores desde tres años, que corrieron en las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete. Un amplio número de inscritos que aseguran una cantera de gran futuro. Pruebas todas ellas que se disputaron en medio de un gran ambiente festivo y con las que los pequeños además de disfrutar, se introducen en el mundo de la competición.

Carrera Absoluta

Tras las pruebas infantiles, fue el turno de los adultos, que se lanzaron a la carrera alrededor de las once de la mañana.

En primera línea de salida se pudieron ver algunas caras conocidas del atletismo almeriense y que se posicionaban como posibles ganadores tales como José Juan Pérez, Juan Torres, Francisco Manzano o Pablo Salmerón.

Asimismo, Sergio Fernández, recién clasificado en el duatlón de élite del campeonato de España, también participó en esta carrera dentro de su calendario de entrenamientos, junto a otros dos grandes deportistas almerienses como los hermanos Manolo y Sergio Rodríguez, campeones de Andalucía y España en pista. Junto a ellos, entre las féminas, destacó la presencia de María Jesús Pérez, triatleta almeriense de gran proyección, y Raquel Úbeda, que fue la ganadora de la prueba de 9 kilómetros en el marco de la Media Maratón de Almería, celebrada recientemente.

En esta línea, la participación femenina en esta prueba se convierte en un hecho reseñable, ya que alrededor del 40 por ciento de los inscritos fueron mujeres.

En cuanto al desarrollo de la prueba, la carrera absoluta fue rápida, con un ritmo fuerte desde prácticamente la salida, lo que supuso una mayor exigencia física para los participantes y en la que fueron dos debutantes los que se llevaron el gato al agua.

Antes de la media hora ya había ganadores. Sergio Fernández fue el primero en cruzar la meta en la que fue su primera participación en esta Carrera Popular de Roquetas de Mar, seguido de Juan Fernando Lara y Sergio Rodríguez.

«El recorrido me ha parecido bonito, ya lo conocía porque comparte una parte con el Triatlón Cross. Pasada la meta volante he conseguido abrir hueco y ya me he dedicado a mantener la distancia. A partir del kilómetro 2 he ido en solitario», explicó Fernández.

Por parte de las chicas, la primera en cruzar la meta fue Laura Ferrero, también en su primera participación seguido de Jo-Anna Barfoot y María Jesús Pérez.

Ferrero, leonesa y miembro de la Legión, aseguró haber disfrutado mucho con una distancia corta e intensa. «Me he encontrado bien, he empezado poco a poco para no sobrecargarme y luego ya he apretado un poco». Algo menos de medio minuto después llegó Jo-Anna Barfoot, una corredora a la que Laura Ferrero conoce bien. «Estoy especialmente contenta porque en otras carreras Jo-Anna Barfoot siempre me había superado y hoy cuando la he adelantado no me lo podía creer».

Salud y deporte

Por otra parte, el pasado sábado día 25 tuvo lugar una charla a cargo del entrenador nacional de natación y triatlón Fran Villaexcusa, quien ante un público formado por más de 100 personas habló sobre salud y deporte. Un encuentro durante el que Villaexcusa habló sobre cómo iniciarse de manera paulatina en el deporte, cómo recuperar tras una actividad física y los cuidados que se deben aplicar sobre la alimentación, entre otros aspectos.