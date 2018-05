DEPORTES Juan Francisco Molero explicó cómo generar motivación entre los deportistas Impulsada por el área de Deportes, la conferencia pretendió otorgar herramientas a las Escuelas Deportivas del municipio para mejorar la formación de los alumnos J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Viernes, 11 mayo 2018, 09:48

La Delegación de Deportes y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar programó una conferencia sobre la motivación deportiva dirigida especialmente a los monitores y responsables de las Escuelas Deportivas del municipio. El objetivo residió en exponer los elementos más importantes que influyen en la motivación para que, a través de diferentes herramientas y estrategias, se puedan aplicar en los entrenamientos de los menores.

Impartida por el psicólogo Juan Francisco Molero, la exposición analizó los factores más destacados que afectan a la motivación, tales como confianza, esfuerzo y apoyo emocional para trabajar con ellos y obtener el mejor rendimiento. Molero apoyó sus explicaciones con numerosos ejemplos y casos de deportistas de élite muy conocidos.

Uno de los casos más evidentes es el del tenista Rafael Nadal. No reúne las mejores condiciones técnicas del circuito, su saque no le aporta muchos puntos y el físico ya no le acompaña como años atrás, pero, como señaló Molero, «gracias a la automotivación y a su mentalidad ganadora se mantiene en lo más alto del ranking y ya es una leyenda de este deporte».

La conferencia también tuvo una pequeña parte práctica. Por un lado, Molero pidió a los asistentes que enumerasen los valores que ellos creen que poseen. Con este ejercicio quiso hacer ver a los monitores que ellos ostentan valores idénticos a los de deportistas de élite que se asumen como ejemplos, y que ellos mismos son importantes referentes para sus alumnos.

El otro ejercicio consistió en completar un sencillo test para que los participantes, tras contestar a una serie de preguntas, pudiesen definir su tipo de liderazgo como entrenadores. Existen principalmente tres modelos de liderazgo: autoritario, democrático y el llamado 'laissez faire' o 'dejar hacer'.

Por último, Molero expuso una serie de actuaciones que se pueden implementar para que los menores mejoren su rendimiento y disfruten de la actividad deportiva sin que ésta sea una carga. Entre estas medidas se encuentra diseñarles un estilo de vida menos estresante, exigir entrenamientos razonables, plantear expectativas realistas, evitar añadir más presión, comunicación e información con los padres, trabajar con un psicólogo deportivo y trabajar la relación con el deportista.

José Juan Rubí, concejal de Deportes y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, afirma que «nuestra Delegación emprenderá más iniciativas de este tipo, de carácter formativo, para que las Escuelas Deportivas tengan a su alcance la posibilidad de mejorar en su día a día con los alumnos roqueteros, que son nuestra máxima prioridad».